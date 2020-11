Blitzer-Panne betrifft auch ein Rotlicht – ein Pfosten steht ihm im Weg

Der fix installierte Blechpolizist auf der Badener Gstühl-Kreuzung funktioniert nicht wie gewünscht. Das wurde vor wenigen Wochen bekannt. Stadtpolizei-Chef Martin Brönnimann sprach von einer «technischen Unzulänglichkeit». Jene Temposünder, die zu schnell in Richtung Bern/Zürich über die Kreuzung brausen, können zurzeit nicht gebüsst werden. Seit der Inbetriebnahme Mitte Juli werden Temposünder und Rotlicht-Missachter, die in derselben Richtung über die Kreuzung fahren, gebüsst, hiess es. Nicht so jene in Richtung Brugg.

Als die Panne publik wurde, stand noch eine mobile Radaranlage der Stadtpolizei 50 Meter von der Kreuzung in Richtung Bern/Zürich entfernt. Diese ist mittlerweile verschwunden. «Die semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage wird etwa alle zehn Tage an einem anderen Ort eingesetzt», sagt Martin Brönnimann. Die Panne ist deswegen nicht behoben.