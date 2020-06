Blitz-Rücktritt von Gemeindepräsident – Spreitenbach steht unter Schock: «Und ich dachte, er rettet uns»

Der Schreck war gross als am Mittwoch die Mitteilung die Runde machte, dass Marcel Lang (45, parteilos) nach nur 22 Tagen im Amt bereits wieder als Gemeindepräsident von Spreitenbach zurücktritt. Viel Hoffnung war in ihn gesetzt worden, wie die Reaktionen in den sozialen Medien zeigen. "Ich dachte, er 'rettet' uns" schreibt eine Einwohnerin unter einen Eintrag in einer Spreitenbacher Facebook-Gruppe.

Auch das klare Abstimmungsresultat am 17. Mai zeigte den Rückhalt, den Lang in der Gemeinde dank seiner Arbeit als Gemeinderat genoss: Er erhielt mit 969 mehr als doppelt so viele Stimmen als sein Konkurrent Markus Mötteli (61, CVP) mit 405 Stimmen.

Als Gemeinderat, der er seit drei Jahren war, dachten seine Wähler, Marcel Lang wisse, was auf ihn zukommen würde. Doch: "Es gibt einen nicht zu unterschätzenden Unterschied zwischen der Gemeinderatstätigkeit und den Aufgaben eines Gemeindeammanns", sagt Renate Gautschy, Präsidentin der Aargauer Gemeindeammänner-Vereinigung. "Als Gemeinderat weiss man nur ansatzweise, welche Aufgaben das Gemeindeammann-Amt wirklich mit sich bringt."

Und auch wenn sie die Gründe des Rücktritts nicht kenne, sei sie überzeugt, dass sich Marcel Lang mit den Aufgaben auseinandergesetzt und geahnt habe, was auf ihn zukomme. "Er hat das Amt sicherlich mit den allerbesten Absichten angetreten. Doch wie sich das Leben mit so einem Amt dann wirklich gestaltet, das weiss man nicht im Voraus", sagt Gautschy weiter.

Was steckt wirklich dahinter?

In der Mitteilung zitiert die Gemeinde Lang, dass er als Gemeinderat immer mit vollem Elan, Herzblut und Aufrichtigkeit sowie einem hohen Anspruch an eine saubere und gute Umsetzung seiner Aufgaben gearbeitet habe. "Dies wollte ich als Gemeindepräsident in der gleichen Form auch weiterführen. Ich musste leider schmerzlich feststellen, dass diese Umsetzung, welche ich auch als Qualitätsmerkmal von mir verlange, ausserordentlich belastend ist. Mein Rücktritt ist daher als Schutz meiner Gesundheit zu verstehen."

Eine Spreitenbacherin schreibt dazu auf Facebook: "Das kann nicht der Grund sein. Was ist los im Gemeindehaus?!?" Auch die FDP-Fraktion fragt sich das. "Der sofortige Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen als Gemeindepräsident und Gemeinderat lässt vermuten, dass die immense und vielfältige Last, die als Gemeindepräsident zu schultern ist, zu diesem Schritt geführt hat", schreibt die Partei in einer Mitteilung.

Spreitenbach sei eine prosperierende Gemeinde im boomenden Limmattal. 12 000 Einwohnerinnen und Einwohner, rund 7500 Arbeitsplätze, die sich im Bau befindende Limmattalbahn, grosse Wohnbauprojekte, eine vielfältige Bevölkerungsstruktur und vieles mehr würden die Behörden sowie die Verwaltung stark fordern und belasten. "Der sofortige Rücktritt von Marcel Lang, diverse Abgänge von zum Teil langjährigen Angestellten, Kündigungen von Führungspersonen sind alarmierende Zeichen, die es genauer und tiefer zu hinterfragen gilt." Die Fraktion fordert eine externe Analyse, um gewohnte Abläufe und Organisationsformen zu hinterfragen.

Marcel Lang ist abgetaucht

Vom Rücktritt überrascht wurden auch die Gemeinderäte. Diese hatten am Montag die dritte Sitzung in neuer Zusammensetzung. Da war Lang schon nicht mehr dabei: "Wir wurden von Gemeindeschreiber Jürg Müller über den Rücktritt informiert und wissen gleich viel wie in der Gemeindemitteilung kommuniziert wurde", sagt SVP-Ortsparteipräsident Edgar Benz, der am 17. Mai neu in den Gemeinderat gewählt wurde.

"Für uns alle kam der Rücktritt absolut überraschend, wir sind perplex, schon fast konsterniert", sagt Benz. Alles, was Lang bisher gemacht habe, sei gut gewesen und alle im Gemeinderat hätten sich gefreut, in dieser neuen Zusammensetzung die Gemeinde sozusagen neu aufzugleisen. "Marcel Lang ist ein unheimlich angenehmer Mensch mit viel Pfupf und grossem Willen, etwas zu ändern." Der Schritt zum Rücktritt sei ihm sicher nicht leicht gefallen, "aber er wird seine Gründe haben", so Benz.

Die CVP-Fraktion ist, wie alle anderen auch, vom Rücktritt ebenfalls überrascht: "Die genaueren Umstände sind auch uns nicht bekannt", schreibt Parteipräsident Mato Banovic. "Wir wünschen ihm aber alles Gute und hoffen, dass Marcel Lang nicht gänzlich von der politischen Bühne abtritt."

Die Gemeinde hat die Medien gebeten, Marcel Lang nicht zu kontaktieren. Dieser ist digital abgetaucht, seine Website, sein Facebook- und sein Twitterprofil - alles gelöscht.