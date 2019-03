Die Swisscom plant auf dem Hochhaus der Bau- und Siedlungsgenossenschaft (BSG) an der Moosstrasse in Niederrohrdorf eine Handyantenne, welche die 5G-Frequenz unterstützt. Damit würden in der Gemeinde künftig zwei Mobilfunkanlagen stehen. Bei der Egro Industrial Systems AG betreibt die Swisscom bereits eine Antenne.

Gegen das Bauvorhaben regt sich grosser Widerstand. So ging gegen das Baugesuch, das im Juni 2018 auflag, eine Sammeleinwendung von Anwohnern und Bewohnern der BSG ein.

Nun hat die «IG digitalisiertes Niederrohrdorf mit Weitblick» auf petitio.ch eine Petition lanciert. Mit Erfolg: In weniger als einer Woche hat das Anliegen «Nein! Zur 5G-Mobilfunkantenne auf dem Gnossi-Hochhaus in Niederrohrdorf» die erforderliche Anzahl von 100 Unterstützern erreicht.