«Bitte kontaktieren Sie mich!» Alt-Nationalrat Luzi Stamm bietet Badener Bevölkerung «Corona-Hilfe» an

«Bitte kontaktieren Sie mich!» Mit dieser Aufforderung wendet sich Alt-Nationalrat Luzi Stamm in diesen Tagen an die Badenerinnen und Badener. Das Coronavirus habe das tägliche Leben auf den Kopf gestellt, heisst es in einem Schreiben, das in alle Badener Haushalte verteilt wurde. Obwohl sich die Dinge nicht so schlimm entwickelt hätten, wie einige befürchteten, blieben dennoch Unsicherheiten zurück.

Stamm lobt die spontanen Hilfsaktionen und Solidarität der letzten Monate. Allerdings betont er auch, dass damit die Probleme der Region keineswegs gelöst seien. Es gebe auch heute noch zahlreiche Personen, die froh um Hilfe wären. Daher nun seine Aufforderung: «Falls Sie noch in irgendeiner Art und Weise Hilfe brauchen, bitte melden Sie sich bei mir!»

Er selbst wolle in zweierlei Hinsicht helfen. Zum einen fordert er Jugendliche auf, sich bei ihm zu melden, sofern sie beispielsweise bereit wären, andere Personen zu transportieren. So könne Stamm diese mit Personen in Verbindung bringen, die um eine helfende Hand dankbar wären. Andererseits könne er als Rechtsanwalt auch eine Art unentgeltliche Rechtsauskunft und Sorgentelefon anbieten. Viele Fragen zu etwa Kurzarbeit, Entlassungen, Mietverhältnissen, Lohn- oder Ferienansprüchen könne er schnell und ohne Kostenfolge beantworten. «Oft kann man schon in einem kurzen Telefongespräch einen Tipp geben, der wirksam hilft», so Stamm.

Ohnehin häufig angesprochen

Derzeit sei er zeitlich weniger ausgelastet als früher, sagte der ehemalige SVP-Nationalrat gegenüber dem BT. Zudem werde er ohnehin häufig angesprochen und um Rat gefragt. «Aber das entspricht mir auch», sagt Stamm. «So höre ich, was die Menschen bewegt.»

Bereits hätten sich rund 50 Personen bei ihm gemeldet. «Erfreulicherweise sogar mehr Leute, die Hilfe anbieten», so Stamm. Sein Angebot richtet sich zunächst an die Badener Bevölkerung, aber selbstverständlich könnten sich auch Personen von ausserhalb bei ihm melden. Dort müsse er allerdings unterscheiden: Hilfsangebote und -gesuche würden am besten regional organisiert. «Wenn es aber eine rechtliche Frage ist, gebe ich gerne rasch Auskunft.»

Luzi Stamm wurde 1991 für die FDP in den Nationalrat gewählt. Zehn Jahre später wechselte er zur SVP. Von seiner Partei wurde er bei den Nationalratswahlen 2019 nicht mehr aufgestellt. Deswegen trat er mit einer eigenen Liste an, mit der er jedoch nicht genügend Stimmen für eine erneute Wahl als Nationalrat holte.

Luzi Stamm – seine politische Karriere in Bildern: