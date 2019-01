In den Gängen vor der Garderobe flitzen Kinder aufgeregt hin und her. Sie helfen sich gegenseitig, die Turndress zu schliessen, kontrollieren ihre Frisuren und wünschen sich gegenseitig Glück. Dazwischen findet man Trainer, die ihre Turner für den Auftritt zusammentrommeln. In fünf Minuten beginnt die Turnshow des Turnvereins Ehrendingen und die Halle ist bis auf den letzten Platz besetzt. Die Zuschauer warten gespannt darauf, dass die Kids die Bühne mit Leben füllen.

Geräteturnen, Tanz und Spass

Der Turnverein nahm letzten Samstag das Publikum unter dem Motto «TURN around the World» mit auf Weltreise. In der ersten Hälfte des Abends gehörte die Bühne vor allem den 130 Kindern des Vereins. Die Geräteturn-Mädchen heizten die Halle mit einer Cheerleader-Choreografie und mit ihren Übungen auf der Bodenbahn und am Sprung ein. Sie bekamen die erste Zugabe des Abends. Eine Nummer zum Schmunzeln in der zweiten Hälfte der Show fand im Dunkeln mit Neonlicht statt. Die Turner trugen schwarze Kleidung mit orangen Strichen auf den Armen, Beinen und dem Bauch und im Gesicht hatten sie einen orangen Kreis. So sahen sie wie Strichmännchen aus. Sie performten zu bekannten Hits wie «Single Ladies» von Beyoncé oder «Highway to Hell» von AC/DC.