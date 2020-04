Bestatter in Zeiten von Corona: «Wir ziehen den Verstorbenen eine Schutzmaske an»

Herr Güntert, wie hat sich Ihre Arbeit als Bestatter wegen des Coronavirus verändert?

Sandro Güntert: Natürlich sind wir sehr behutsam und vorsichtig, wenn wir mit Verstorbenen zu tun haben, die an Covid-19 erkrankt waren. Für uns hat sich die Arbeit aber nicht markant verändert. Die Hygienemassnahmen waren schon vor Corona sehr hoch in unserem Bestattungshaus. Wir sind darauf bedacht, uns auf keinen Fall anzustecken. Dies, weil viele der Angehörigen, die wir täglich sehen, aufgrund ihres Alters der Risikogruppe angehören. Wir wollen sie auf keinen Fall in Gefahr bringen.

Kann das Coronavirus von verstorbenen Menschen überhaupt noch übertragen werden?

An dieser Frage scheiden sich die Geister, und die Erfahrungswerte sind einfach noch gering. Das Virus verbreitet sich bekanntlich via Tröpfchen, also etwa beim Husten oder Niesen. Und Verstorbene atmen nicht mehr. In unserem Berufsalltag kann es aber vorkommen, dass beim Einbetten der Verstorbenen eine Ausatmung passiert, also dass die restliche Luft aus der Lunge entweicht. Darum ziehen wir auch den Verstorbenen eine Schutzmaske an, bevor wir sie umbetten. Die grösste Gefahr, uns anzustecken, geht aber wohl von den Flächen aus, mit denen der Verstorbene in Kontakt war.

Mit wie vielen Coronafällen hatten Sie schon zu tun?

Mit ungefähr zehn.

Wie sieht Ihre Arbeit aus, wenn Sie zu einem Verstorbenen gerufen werden, der an Covid-19 litt?

Wir betreten den Raum, in dem er oder sie liegt, in Schutzanzug, mit Schutzbrille, Hygienemasken und ziehen zwei Paar Handschuhe an. An sich ist das nichts Ungewöhnliches und nicht anders, als wenn ein Verstorbener an einer Infektionskrankheit litt. Der zeitliche Aufwand ist bei infektiösen Verstorbenen aufgrund der Schutzmassnahmen aber höher als üblich.