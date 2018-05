Selten betrifft ein Baugesuch gleich drei Gemeinden. Bis Ende Mai liegt nun aber bei den Bauabteilungen von Turgi, Obersiggenthal und Baden ein Gesuch für eine mögliche neue Fernwärmeverbindung öffentlich auf.

Die Regionalwerke AG Baden und die Fernwärme Siggenthal AG haben ein gemeinsames Projekt für die neue Leitung vorgelegt. Sie würde die Abwärme der Kehrichtverwertungsanlage Turgi über die Limmat führen, weiter durch das Landwirtschaftsgebiet Hard und dann der Haldenstrasse und der Landstrasse in Nussbaumen entlang. Nach der Siggenthalerbrücke würde die Leitung wieder zur Limmat hinunterführen und am Fussgängersteg beim alten Wehr am Kappisee den Fluss ein zweites Mal überqueren. Schliesslich würde die Leitung durch den Badener Roggebode bis zur Fernwärmezentrale der Regionalwerke an der Brown-Boveri-Strasse gelangen.

Was kompliziert klingt, ist eigentlich einfach: Mit der neuen Leitung könnten die beiden Fernwärmenetze Siggenthal und Baden Nord verbunden werden. Allerdings ist das Projekt erst in der Prüfungsphase, wie Markus Gsell sagt. Er ist Abteilungsleiter der Erdgas-, Fernwärme- und Wasserversorgung bei den Regionalwerken Baden. Man wolle prüfen, ob die Leitung so gebaut werden könnte: «Wir möchten ein bewilligungsfähiges Projekt.» Denn erst wenn die Baubewilligung erteilt ist, könne man die genauen Kosten für die knapp vier Kilometer lange Leitung berechnen.