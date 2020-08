Bei einer Fusion winken 3,3 Millionen – Badener Stadtammann nimmt überraschend klar Stellung

Am 8. September findet erstmals eine offizielle Abstimmung über die Fusion von Baden und Turgi statt. Das Stadtparlament entscheidet über einen Kredit von 277'000 Franken. Bei einem Ja werden mit diesem Geld die Grundlagen für eine erste Volksabstimmung im Juni 2021 erarbeitet, bei der es um die Frage ginge, ob überhaupt ein Fusionsvertrag ausgearbeitet werden soll. Damit soll ein klarer Auftrag der Stimmbevölkerung eingeholt werden. Der definitive Entscheid würde im März 2023 an einer zweiten Urnenabstimmung gefällt. Mit diesem zweistufigen Prozess soll ein Debakel verhindert werden wie 2010, als der Zusammenschluss mit Neuenhof überraschend scheiterte.

Während sich Gemeindeammänner in der Vergangenheit bei anderen Fusionsprojekten in der Region mit klaren Aussagen zurückhielten und sagten, den Entscheid dem Volk überlassen zu wollen, äussert sich Markus Schneider vergleichsweise deutlich. Das Projekt werde nicht aufgegleist, «weil wir denken, dass wir etwas machen müssen. Sondern weil wir eine Fusion mit Turgi hinkriegen wollen. Diesem Ziel haben wir uns beide verschrieben.» Es mache keinen Sinn, in diesen Prozess einzusteigen, «wenn wir nicht das Ziel haben, eine Fusion wirklich machen zu können».

Aus der gescheiterten Fusion mit Neuenhof vor zehn Jahren sollen die richtigen Lehren gezogen werden: Einerseits gibt es diesmal ein zweiteiliges Vorgehen. Die Bevölkerung kann zwei Mal abstimmen, nicht wie beim Projekt Neuenhof nur ganz am Schluss über den Fusionsvertrag. «Wir lassen uns frühzeitig den Auftrag geben, den Vertrag auszuarbeiten», sagt Schneider. «Andererseits beziehen wir die Bevölkerung mit Workshops rechtzeitig mit ein. Wir möchten offen kommunizieren.»

Bei einer Fusion winken 3,3 Millionen Franken

Miteinscheidend werden Fragen der finanziellen Auswirkungen sein, glaubt der Stadtammann. «Eine Fusion hätte beispielsweise Auswirkungen auf den Finanzausgleich. Das wurde 2010 womöglich zu wenig klar kommuniziert.»