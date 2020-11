Baustopp-Forderung wegen Sensationsfunden ist vom Tisch – Bund gibt der Stadt Baden recht

Tut die Stadt Baden genug, um die historischen Schätze im Erdreich unterhalb des Kurplatzes zu schützen? Über diese Frage scheiden sich die Geister. Der Vorwurf, dass Baden und die Kantonsarchäologie eben zu wenig tun, liegt in der Bäderstadt seit Monaten in der Luft. Mit jedem neuen Sensationsfund aus der Römerzeit erhielt die Diskussion wieder neue Nahrung. Auf dem Kurplatz lässt die Stadt Thermalwasserleitungen erneuern, teilweise mit neuer Leitungsführung. Dabei wird unweigerlich historisches Kulturgut zerstört. Zuletzt ist das Ausgrabungsteam auf Überreste des historischen Freibads, das auf die Römerzeit zurückgeht, gestossen.

Am vorletzten Montag preschte der Schweizer Heimatschutz vor mit der Forderung, dass die zuständigen Bundesbehörden superprovisorisch einen Baustopp anordnen sollen – per sofort. Jede Beeinträchtigung der «archäologischen Entdeckungen von europäischem Rang zu verbieten» seien zu verbieten. Die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege müsse mit einem Gutachten über die Bedeutung der in Baden neu entdeckten archäologischen Funde beauftragt werden. «Nur der Bund kann hier noch rettend eingreifen», sagt Heimatschutz-Präsident Martin Killias im Interview mit dieser Zeitung.

Nun liegt der Entscheid des Bundesamts für Kultur vor. Es lehnt den Baustopp. eine Grundlage dafür sei nicht gegeben. Das Vorgehen der Aargauer Kantonsarchäologie enthalte keine Mängel, wie die Stadt Baden in einer Mitteilung schreibt. Und weiter: "Die Erteilung der Baubewilligung für die Erneuerung der Werkleitungen lasse keine Willkür oder andere Fehler der Interessensabwägung erkennen. Der grösstmöglichen Schonung des Denkmals werde Rechnung getragen, indem das Baugesuch nur unter strengen Auflagen bewilligt worden sei, welche insbesondere die enge Begleitung durch die Kantonsarchäologie verlange."

Badens Stadtammann Markus Schneider ist erleichtert. Er betont die Wichtigkeit des Bädererbes: "Der Schutz des Kulturgutes ist der Stadt ein sehr grosses Anliegen, so wie auch das Thermalwasser von höchster Bedeutung für die Stadt ist."