Ebenfalls Anklage erhoben hat die Staatsanwaltschaft laut «Blick» gegen einen zweiten Italiener; er soll im September 2017 den Volg in Bottenwil überfallen und dabei knapp 3000 Franken erbeutet haben. Auch er sitzt im vorzeitigen Strafvollzug; das beantragte Strafmass will die Staatsanwaltschaft in seinem Fall erst vor Gericht bekannt geben. (az)