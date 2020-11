Badens neuer Stadtrat Benjamin Steiner: «Nun bin ich sehr erleichtert – ich hatte einen sehr starken Gegner»

Benjamin Steiner (Team Baden) gewinnt die Ersatzwahl in den Badener Stadtrat. Er erhält 3486 Stimmen. Er folgt auf Sandra Kohler (parteilos), die im Frühling aus dem Stadtrat zurückgetreten ist. Stefan Jaecklin (FDP) holt 2798 Stimmen. Die Stimmbeteiligung: 52,9 Prozent.

Der frischgewählte Badener Stadtrat Benjamin Steiner strahlt über sein Ergebnis. Er feiert im Badener "Rebstock" mit seinen Parteifreunden des Team Baden.

"Ich freue mich über das sehr klare Resultat, das noch klarer herausgekommen ist als beim 1. Wahlgang", sagt Steiner. Was den Unterschied ausgemacht habe zu seinen Gunsten, sei so kurz nach der Wahl schwierig zu erklären. "Geholfen hat sicher, dass ich konstant geblieben bin in meinen Anliegen und Voten. Ich setzte mich für grüne Werte und städtebaulich Visionen ein. Der Rückhalt in der Bevölkerung war sehr gross, das habe ich gespürt und gesehen, viele Leute haben Plakate aufgehängt von mir. Dafür bin ich dankbar."

Nervosität am Sonntagmorgen

Am Sonntagmorgen sei er nervös gewesen. "Ich hatte einen sehr starken Gegner. Es war eher davon auszugehen, dass es kein sehr klares Resultat geben würde. Nun bin ich sehr erleichtert." Es habe sich bewahrheitet, was er nach dem ersten Wahlgang sagte: "Die Stimmen von Luzi Stamm, der im zweiten Wahlgang nicht mehr antrat, sind nicht automatisch zu Stefan Jaecklin gegangen."

Auf die Frage, wie sich der Stadtrat durch seine Wahl nun verändert, sagt Steiner: «Ich bringe natürlich meine politische Grundhaltung mit, grüne Werte. Es braucht neue Ideen und Lösungen, man kann gerade in der Verkehrsplanung nicht mehr mit Lösungen aus den 70er-Jahren arbeiten. Aber die Exekutive ist nicht die Legislative, wir handeln als Gesamtgremium, ich bin ja nicht der König von Baden.»

Benjamin Steiner hat im Vergleich zum ersten Wahlgang (3345 Stimmen) 141 Stimmen zugelegt. Jaecklin dagegen erhält im zweiten Wahlgang 51 Stimmen weniger Stimmen. Im ersten Wahlgang waren es noch 2849 Stimmen.

Der Badener Stadtrat setzt sich somit neu folgendermassen zusammen: Markus Schneider (Stadtammann, CVP), Regula Dell'Anno (Vizeammann, SP), Philippe Ramseier (FDP), Matthias Gotter (CVP), Ruth Müri (Team), Erich Obrist (parteilos) und Benjamin Steiner (Team).