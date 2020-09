«Badener Sportattraktion» eröffnet: Skatepark ist um 550 Quadratmeter Pumptrack reicher

Trotz des bewölkten Wetters fanden sich am Donnerstagnachmittag Sponsoren, Beteiligte und Pumptrack-Enthusiasten unter der Autobahnbrücke in Dättwil ein, um der offiziellen Eröffnung des neuen Pumptracks beizuwohnen. «Ein super Standort für die neue Badener Sportattraktion», sagte Philippe Ramseier, zuständiger Stadtrat. Schon seit 2004 gibt es die Rollsportanlage unter der Brücke. Nun wurde der Skatepark mit einem 550 Quadratmeter grossen Pumptrack erweitert.

Unter dem Motto «Ein Pumptrack für Baden!» wurde durch die Stadt Baden, Abteilung Immobilien, die Erweiterung der intensiv genutzten Sportanlage initiiert. Am 18. Dezember 2019 fand vor Ort eine erste Orientierung zur Projektidee und den Möglichkeiten des Sponsorings statt. Nicht einmal ein Jahr dauerte die Umsetzung des Projekts. «Es ist ein Angebot an der frischen Luft, wo sich Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene in ungezwungenem Rahmen treffen und austoben können», so Philippe Ramseier.

Der neue Pumptrack unter der Autobahnbrücke in Dättwil: