An geeigneten Themen für träfe Sprüche während der fünften Jahreszeit fehlt es nicht: Man denke nur an US-Präsident Donald Trump, Regierungsrätin Franziska Roth, die Fussgängerstreifen in Brugg oder den Centurion Tower in Windisch. Was allerdings nicht unterschätzt werden darf, ist die Tatsache, dass die Vorbereitungen für die Schnitzelbankabende im Brugger Salzhaus und im Rrätz-Keller (S Latärnli) für alle Beteiligten mit viel Arbeit verbunden sind.

Wie auch immer: Passend zum Motto «Viva México» wird der Verein Värslischmitte das Salzhaus mit viel Liebe zum Detail dekorieren und für beste Unterhaltung sorgen. Laut Programmkoordinatorin Petra Prévôt wirken dieses Jahr sechs Schnitzelbankgruppen mit. Es sind dies: Wüehlmüüs, Oschterzäpfe, Peter Müller, Rollator Grosis, die 3 vo Brugg und Ultimo Giro.

Galgenvögel wieder nicht dabei

Letztere sind von Baden und sprangen 2018 zur Freude des Publikums ein, weil drei in Brugg bewährte Schnitzelbankgruppen nicht auf der Bühne stehen wollten oder konnten. «Es hat Ultimo Giro so gut bei uns gefallen, dass sie angefragt haben, ob sie auch in diesem Jahr wieder bei uns auftreten dürfen», fährt Prévôt fort.