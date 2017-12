Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein alt-Nationalrat einem kommunalen Parlamentarier Beachtung schenkt. Doch so geschehen in einem «Weltwoche»-Artikel letzte Woche, als Christoph Mörgeli (SVP) in seinem Artikel indirekt den Badener Einwohnertat Benjamin Steiner (Team) kritisierte, indem er einen SRF-Beitrag beanstandete. Unter dem Titel «es linksgrünt in der ‹Rundschau›» unterstellte er Steiner, einen einseitigen Beitrag verfasst zu haben. Dazu muss man wissen: Der ausgebildete Tierarzt Steiner absolvierte dieses Jahr ein sechsmonatiges Praktikum bei der «Rundschau» von SRF. Quasi als Abschlussarbeit durfte Steiner einen Beitrag über die Zusammensetzung der kantonalen Tierversuchskommissionen produzieren, der am 1. November ausgestrahlt wurde.

Ganz offensichtlich gefiel Mörgeli nicht, was er zu sehen bekam. Dabei störte ihn nicht nur der – aus seiner Sicht einseitige – Inhalt der Sendung, sondern vielmehr der Umstand, dass mit Steiner «ein Linkspolitiker» als SRF-Mitarbeiter tätig war. Denn das sei «strikt verboten». Um die Brisanz respektive seine These zu unterstreichen, erwähnt Mörgeli, dass Steiner unter anderem Mitinitiant der Aktion «Geri bleibt» gewesen sei nach Auffliegen der Nacktfotos. Und zudem sei Steiner eng mit dem Badener alt Nationalrat Jonas Fricker befreundet, «der sich mit einem Tierschutzvotum samt Auschwitz-Vergleich um Kopf und Kragen geredet hat», so Mörgeli.

Benjamin Steiner, der seit Anfang 2013 im Einwohnerrat von Baden sitzt, reagiert gelassen auf den Vorwurf von Mörgeli: «Es ging im Beitrag nie darum, zu sagen, Tierversuche seien schlecht oder gut.» Thema sei vielmehr die Zusammensetzung der Tierversuchskommissionen gewesen. Anders als von Herrn Mörgeli behauptet, sei es nicht darum gegangen, den Umstand zu «skandalisieren», dass sich die Kommission nicht zur Hälfte aus Tierschützern, sondern mehrheitlich aus Forschungsvertretern zusammensetze. «Fakt ist, dass beim fraglichen Gesuch Uni und ETH in der Tierversuchskommission anteilsmässig sehr stark vertreten waren und es drängt sich die Frage auf, ob dies im Sinne des Gesetzgebers ist. Doch jetzt sind die Forschungsvertreter deutlich in der Mehrzahl», so Steiner. Er kann die Aufregung nicht verstehen. Dass die Sendung wie von Mörgeli behauptet einseitig gewesen sei, stimme einfach nicht. «Wir haben ausführlich einen Forscher zu Wort kommen lassen und auch der Zürcher Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger konnte darlegen, weshalb die Tierversuche gesetzeskonform sind.»