Gewiss: Der Entscheid des Regierungsrates zum Standortkonzept der Berufsfachschulen im Aargau wurde in Baden nicht mit ganz so grosser Spannung erwartet wie an anderen Orten. Es hat sich schon im Vorfeld abgezeichnet, dass die Berufsfachschule BBB und die Wirtschaftsschule KV Baden nicht um ihre Existenz zittern müssen. Tatsächlich ist die BBB bei den gewerblich-industriellen Berufsfachschulen (GI) und das KV Baden bei den Standorten für die kaufmännischen Berufe und den Detailhandel weiterhin dabei. Wie nehmen die beiden Rektoren den Entscheid des Regierungsrates auf? «Eine Redimensionierung, geschweige denn eine Schliessung unseres Standorts stand zwar nie wirklich zur Diskussion», sagt Jörg Pfister, Rektor Bereich Grundbildung an der «zB. Zentrum Bildung – Wirtschaftsschule KV Baden».

Gleichwohl sei man natürlich froh und auch erleichtert, habe der Regierungsrat den Erhalt des KV Baden bekräftigt. «Insbesondere werden jetzt einige Dinge so umgesetzt, wie wir uns das erhofft und gewünscht haben», sagt Pfister. So komme das KV Brugg zwar nach Baden «unter unser Dach», doch er bleibt als Standort erhalten. «Gerne hätten wir auch das KV Lenzburg zu uns genommen, leider war das aber nicht möglich.» Immerhin habe der Regierungsrat entschieden, die Berufsmaturität Typ Wirtschaft an einem Ort zu belassen – und nach Baden zu zügeln. Pfister ist aber nicht nur Rektor des «zB. Zentrum Bildung», sondern amtet gleichzeitig auch als Präsident der kantonalen KV-Rektorenkonferenz. Wie beurteilt er die Situation, nachdem der Kanton nun seine Pläne präsentiert hat? Wie verhärtet sind die Fronten, hat doch jede Schule für ihren Standort gekämpft? «Natürlich wurde das Thema auch innerhalb der Rektorenkonferenz hart ausgefochten. Ich würde aber nicht von einem Scherbenhaufen sprechen.» Er gehe davon aus, dass man jetzt, wo der Entscheid gefällt ist, wieder konstruktiv und lösungsorientiert nach vorne schaue und zusammenarbeite. Und wie beurteilt er als Rektor des Zentrum Bildung – und nicht als Präsident des KV Baden – nun den Entscheid des Regierungsrates? «Es wurden für einzelne Schulen schmerzhafte Entscheidungen getroffen – es gibt Verlierer und Gewinner. Wichtig ist ein konstruktiver Umgang mit der neuen Situation. Es ist mir ein Anliegen für alle von einer Standort-Schliessung oder Berufsfeld-Verschiebung betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine gute Lösung zu finden. Persönlich finde ich es schade, dass der erarbeitete Lösungsansatz von Fusionen oder Kooperationen nur teilweise umgesetzt wurde», sagt Pfister.