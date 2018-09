Pünktlich zum Auftakt des Animationsfilmfestivals Fantoche heute Dienstag lädt der Berufsverband der professionellen Animationsfilmschaffenden GSFA anlässlich seines 50-Jahr-Jubiläums zu einem Blick in die Ateliers von 23 Animationsfilmschaffenden ein. «Für den 50. Geburtstag hatten wir die Idee, nicht einfach irgendeine Ausstellung zu machen, sondern eine Wanderausstellung, bei der man hinter die Kulissen des Schweizer Animationsfilms blicken kann», erklärt Jonas Raeber, Präsident des GSFA, an der Vernissage. Die Wanderausstellung macht insgesamt in sechs Städten halt, wobei Baden den Startschuss zur Ausstellung gibt.

Nicht mehr ein Nischenprodukt

Der GSFA wurde 1968 in einer Genfer Küche ins Leben gerufen. Zu seinen Gründern gehörten unter anderen Georges Schwizgebel, Claude Luyet und Daniel Suter. Der Animationsfilm galt damals in der Schweiz noch als Nischenprodukt. Inzwischen boomt das Medium, der Schweizer Animationsfilm spielt in den oberen Festivalligen mit, wie «Ma vie de Courgette» (Regie: Claude Barras, 2016) oder jüngst «Chris the Swiss» (Anja Kofmel, 2018), die beide zu den Filmfestspielen von Cannes eingeladen wurden, beweisen. Ein Grund mehr, einige Arbeiten dieses «komischen Clubs», so Jonas Raeber scherzend, genauer zu betrachten.

Die Exponate der 23 Animationsfilmschaffenden vermitteln ein ebenso faszinierendes wie vielfältiges Bild der hiesigen Animationsszene. Zu sehen gibt es etwa Skizzen und Notizen, welche erste Ideen für eine Geschichte festhalten, Stilstudien, Storyboards mit einzelnen Filmszenen, Modelle, Puppen und vieles mehr. Dabei treten nicht nur die verschiedenen Arbeitsweisen der Künstler hervor, sondern auch die unterschiedlichen Animationstechniken.

Rafael Sommerhalders liebenswürdiger Kurzfilm «Au revoir Balthazar» (2016) über eine Vogelscheuche beispielsweise ist mittels Legetrick entstanden. Dabei werden ausgeschnittene Figuren und Dekor-Elemente auf übereinander angeordnete Glasscheiben gelegt. Auf diesen Glasscheiben werden die Elemente dann Bild für Bild bewegt und von einer Kamera von oben fotografiert. Als Besucher staunt man über die Liebe zum Detail und die Vielfalt von den Dekor-Elementen. Allein schon der Gedanke, wie viele Arbeitsstunden in einem neuneinhalb-minütigen Kurzfilm stecken, verschlägt einem den Atem.