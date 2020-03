Baden verzichtet im März auf Plastik – diese 54 Jahre alte Idee würde da gut passen

Einkaufen mit mitgebrachten Taschen statt die Waren immer wieder aufs Neue in Plastiksäcke packen zu lassen. So wollen die Badener in diesem Monat den Plastik, unter anderem, in ihrem Alltag reduzieren. Im Sommer 1966 hatten die Badener Gewerbler eine Idee, die dazu so richtig gut passen würde.