48 von 60 Teilnehmern eines Workshops in Turgi sprachen sich vor einigen Tagen für eine Fusion ihrer Wohngemeinde mit Baden aus. Wie kommen diese Avancen in der Nachbarstadt an? Bisher äusserten sich die Stadtparteien nicht dazu. Eine Umfrage zeigt jetzt: Die Bereitschaft mindestens für einen Flirt ist in Baden auf alle Fälle vorhanden. CVP-Einwohnerrätin Sarah Wiederkehr hat einen Tag nach dem Workshop in Turgi eine Anfrage beim Stadtrat eingereicht. Sie will wissen, welches die nächsten Schritte im Bezug auf die Prüfung einer Fusion sind. «Es bestehen viele Verträge und Zusammenarbeit auf verschiedensten Ebenen», sagt sie. «Mittelfristig macht es keinen Sinn, die Gemeindegrenzen künstlich aufrechtzuerhalten.» Baden könnte durch eine Fusion noch mehr Gewicht erhalten, mehr Mitspracherecht innerhalb des Kantons. «Und womöglich kann Baden auch von Turgi profitieren und lernen.»

Für Gian von Planta, Fraktionspräsident der GLP, steht fest: «Turgi ist der richtige Partner für Baden, und Baden der richtige Partner für Turgi.» Allerdings hoffe er, dass es nicht nur bei Turgi bleibe und weitere Gemeinden einen Zusammenschluss prüfen würden. Eine grössere Stadt könnte sich besser und gezielter entwickeln, und würde zudem ein stärkeres Gewicht bei Kanton und Bund erhalten, insbesondere wenn es um die Verteilung von Geldern für Infrastrukturprojekte gehe. Baden soll nun parallel zu Turgi einen öffentlichen Mitwirkungsprozess starten, um herauszufinden, wo es allenfalls Stolpersteine gibt, so von Planta. Ähnlich positiv äussert sich Iva Marelli, Präsidentin des Team Baden: Für sie wäre Turgi «der logische, erste Fusionspartner für Baden. Ganz einfach, weil die Gesprächsbereitschaft in dieser Gemeinde vorhanden ist.» Derzeit werde in der Region noch viel zu kleinräumig gedacht. «Gemeindezusammenschlüsse könnten aktuell bestehende Schwierigkeiten bei der Siedlungsentwicklung abschwächen und für Baden grosse Vorteile bieten», ist Marelli überzeugt. Auf das proaktive Handeln von Turgi solle Baden nun proaktiv reagieren.