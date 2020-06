Baden und Turgi: Erste Abstimmung über Fusion bereits 2021 – externer Projektleiter in Region bekannt

Im Anschluss sollen in einer zweiten Phase – sofern die Zustimmung zum Fusionsvertrag vorliegt – die Details erarbeitet werden. Dabei werde grossen Wert auf die Mitwirkung der Bevölkerung gelegt. Die Einwohnerinnen und Einwohner beider Gemeinden sollen sich bei der konkreten Ausgestaltung der Fusion tatkräftig einbringen können. Die Workshops werden abwechslungsweise in Baden und Turgi stattfinden.

Extern begleitet wird das Projekt von Jean-Claude Kleiner: Er war bereits an mehreren Fusionsprozessen beteiligt, so beispielsweise beim Zusammenschlussprojekt «Rheintal+» im Bezirk Zurzach oder von Rapperswil-Jona.

Erst etwas mehr als zwei Jahre ist es her, dass erstmals öffentlich über eine Fusion der Nachbargemeinden gesprochen wurde: Der Anstoss kam aus Turgi. Im Mai 2018 setzte sich die 3000-Einwohner-Gemeinde offiziell zum Ziel, eine Fusion mit Baden zu prüfen. Vergangenes Jahr – am 15. Juni – sprach sich an einem Workshop in Turgi eine sehr grosse Mehrheit der Anwesenden für einen Zusammenschluss mit der Stadt aus. Im November erklärte sich auch Baden offiziell bereit, einen Zusammenschluss mit Turgi zu prüfen. In den letzten Monaten sei intensiv gearbeitet und eine Projektorganisation für das gemeinsame Fusionsprojekt erstellt worden, bei dem Stadtammann Markus Schneider (CVP) und Turgis Gemeindeammann Adrian Schoop (FDP) den Vorsitz haben.

Parallel läuft weiterer Prozess

Parallel zum Fusionsprozess mit Turgi läuft ein Projekt zur «Stärkung des funktionalen Raums Baden». Hierzu berief die Stadt vergangenes Jahr einen runden Tisch mit diversen Vertretern von Gemeinden aus dem Bezirk ein. Thema auch dieses Prozesses: die Zusammenarbeit der Gemeinden bis hin zu Fusionen.

Baden führte in den vergangenen zehn Jahren mehrfach Fusionsverhandlungen: Der Zusammenschluss mit Neuenhof scheiterte 2010 wegen des Neins von Baden aber hauchdünn an der Urne. Und die Fusionsgespräche mit Ennetbaden wurden 2015 vorzeitig gestoppt.