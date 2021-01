Baden im Lockdown: «Im Januar war die Stadt noch nie so leer»

Das traditionsreiche Café Himmel am Bahnhofplatz hat zwar geschlossen. Vor dem Laden machen mehrere Tafeln («Take-away») aber deutlich, dass dieser geöffnet ist. Erdbeertörtli, Crèmeschnitten oder frische Brotlaibe – am Angebot hat sich nichts geändert.

Am Montag hat der zweite Corona-Lockdown in der Schweiz begonnen. Zudem gilt die Home­office-Pflicht. Wie stark macht sich das bei jenen Läden in Badens Zentrum bemerkbar, die noch geöffnet haben dürfen? Mittwochmorgen um 8.30 Uhr ist im Starbucks am Perron 1 des Bahnhofs Baden wenig los. Eben verlässt ein Kunde den Laden mit einem Kaffeebecher in der Hand.

Und sonst? «Es ist schon ruhiger seit Montag», sagt Shqiponje Sulejmani, Teamleiterin Verkauf. «Wir spüren im Verkauf einen deutlichen Rückgang.» Sie verweist aber auch auf das schlechte Wetter von Anfang Woche. «Das hat sicher auch eine Rolle gespielt», sagt sie. Ab Mittag kämen die Stammkunden. Solche würden sich schon jetzt freuen, wenn sie wieder ins Café dürfen. «Es gibt immer wieder Passanten, die ins Café schauen», erzählt sie.

In diesem Moment betritt Noi Stufi den Laden. Er wohnt in Zürich, ist aber für eine Glasmontage wieder einmal in Baden. «Es ist traurig, wie leer die Stadt ist», sagt er. Er erinnert sich an die vielen Leute auf der Badstrasse bei seinem letzten Besuch vor zwei Jahren. «Aber an der Bahnhofstrasse in Zürich ist es noch schlimmer.»

«Kein markanter Rückgang im Sunrise-Shop»

Um 9 Uhr ist die Badstrasse zwar nicht leergefegt, aber es sind nur wenige Passanten und einzelne Lieferwagen unterwegs. Die Ladentüren bleiben reihenweise geschlossen. Bei Ochsner Sport ist das Licht im Laden an. An den Schaufensterscheiben kleben grosse rote Plakate, die für den Onlineshop werben. Auch bei Dosenbach sind «50 Prozent»-Aufkleber an ausgestellten Schuhen angebracht. Ohne Corona wäre am Donnerstag Ausverkauf – die Kasse würde klingeln.

Auf das Geschäft im Sunrise-­Shop hat die Homeoffice-Pflicht dagegen keinen Einfluss. Store-Manager Ahmet Ücer zumindest stellt «keinen markanten Rückgang» fest. Was dazu beitragen dürfte: Der Laden wird von Kunden auch als Anlaufstelle für Supportfragen geschätzt, auch von Senioren.

Für Pöstler René Häusermann hat das einen kleinen Vorteil: Er kann mit seinem Elek­troroller etwas zügiger über die Badstrasse fahren. Seit 30 Jahren verteilt er Briefe und Pakete in Baden.