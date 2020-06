Baden erhält einen grossen Bilderschatz – von Fotograf Roger Kaysel

Das Stadtarchiv Baden ist seit Dienstag um einen grossen Schatz reicher. Im kleinen Kreis fand im Historischen Museum die offizielle Übergabe des fotografischen Werks von Roger Kaysel statt. Von 1960 bis 1985 schoss er als freier Fotograf für das Badener Tagblatt und andere Auftraggeber unzählige Bilder. Zehntausende Negative, Dias und Fotoabzüge übergab er im letzten Winter dem Archiv. Nun sind die Fotoserien aufgearbeitet und katalogisiert. Grund genug für einen kleinen Festakt im «Melonenschnitz».

Roger Kaysel erzählte, wie er als junger Mann zuerst gar nicht Fotograf, sondern Bauer werden wollte. Er machte eine Ausbildung am Strickhof in Zürich, arbeitete auf Höfen in Dättwil, in Frankreich und in Dänemark, bevor er mit 20 Jahren merkte, dass das doch nicht das richtige sei. Der heute 81-Jährige wuchs in der Brunnmatt und am Schartenfels auf, besuchte in Baden die Schulen und absolvierte nach der Zeit in der Landwirtschaft die Kunstgewerbeschule Zürich und ein Fotografiepraktikum.

Eine Auswahl der Bilder: