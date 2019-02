Baden im Jahr 2189. Innenstadt. Dort, wo mal der Bahnhofbrunnen war. In einem Büro in der 35. Etage. Smart-City-Planer Trockenbrodt hat seinen Staff versammelt: «Wir brauchen nicht nur eine Idee», sagt er, und schlägt auf den Touchscreen-Tisch, «wir brauchen eine Vision!» Der Tisch flackert, zeigt sofort eine Fehlermeldung an.

Die Staff-Mitglieder starren Trockenbrodt durch ihre Google-Brillen an. Der Stimmungs-Sensor im Zimmer erkennt sofort die Situation und aktiviert das Deeskalations-Programm. Mikro-Düsen hüllen die Anwesenden in einen Endorphine-Nebel, Jazz swingt aus den Boxen und Servier-Drohnen fliegen eifrig Apéro-Häppchen und Alkoholika herbei. Trockenbrodt gelingt es erst mithilfe der Security-Roboter, das Team wieder an die Arbeit zu erinnern: «Wie heben wir die Lebensqualität dieser Stadt aufs nächste Level?» Trockenbrodt swipt sämtliche Strand-Bilder und Katzen-Videos von der Fensterscheibe.