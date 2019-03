Man amüsierte sich köstlich und konnte schmunzeln oder herzhaft lachen über den Sprachwitz, die musikalische Kreativität und die gelungenen Verse. Das ein oder andere Mal blieb einem das Lachen auch im Halse stecken. Und wenn ein Vers mal eher holperig daherkam, überhörte man den dichterischen Fehltritt geflissentlich. Nie wäre man auf die Idee gekommen, das Lokal vorzeitig zu verlassen. Allerdings wäre dies auch ein schwieriges Unterfangen gewesen – die Rose war dermassen überfüllt. Tisch an Tisch, Stuhl an Stuhl, Ellbogen an Ellbogen, Kopf an Kopf. Frohnaturen sagen: So muss Fasnacht sein, notorische Nörgler würden von Dichtestress reden.

Dicht war auch der Auftritt der Schlümpfe. Sie brachten mit ihrem Motto «Baden ist. Royal.» königlichen Glanz ins Haus. Hier ein kurzer Ausschnitt aus ihrem Text, der ein geballtes Sammelsurium an Ausdrücken und Namen aus der Film- und Showbranche war:

Und der Stadtrat? Das tapfere Schneiderlein mit seinem Käfig voller Narren, hat wieder eine Handvoll Dollar mehr für seine 4,62 Millionen budgetierten Busseneinnahmen. Da denke ich mir: Wie klaut man eine Million?