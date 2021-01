Babies trotzen der Pandemie: Zahl der Geburten stabil auf hohem Niveau

Während des Lockdowns verbrachten Herr und Frau Schweizer viel mehr Stunden gemeinsam zu Hause. Zu einem Babyboom hat dies in den Regionen Baden und Zurzibiet genauso wenig geführt wie zu einem spürbaren Rückgang.

Dem Wunsch, Eltern zu werden, konnte die sich Jahresbeginn anbahnende Coronapandemie offenbar nichts anhaben. Das zeigen zumindest die neuen Geburtenzahlen vom Kantonsspital Baden (KSB) und dem Spital Leuggern zum Jahr 2020.

Wenige Absagen von deutschen Müttern

Im KSB erblickten 1641 Babys das Licht der Welt; in Leuggern waren es 732. Beim KSB sind das 36 Geburten weniger als im Vorjahr, in Leuggern deren 54. «Die Geburtenzahl von 2020 entspricht den Erwartungen. Von einer Geburtenflaute infolge Covid kann keine Rede sein», folgert Omar Gisler, der Sprecher des KSB. Dem pflichtet Leuggerns Spital-Direktor René Huber bei. Er verweist auf andere Spitäler, wo die Geburtenzahl gestiegen ist. Das Spital in Muri verzeichnet etwa ein Rekordjahr. «Vielleicht handelt es sich um ein schwächeres Geburtenjahr», sagt Huber.

Über die letzten fünf Jahre gesehen sind die Geburtenzahlen in Baden und Leuggern stabil auf hohem Niveau. Im Jahr 2015 waren es im KSB 1651 Geburten, in Leuggern 664. Im folgenden Jahr verzeichnete das KSB sogar 1721 Geburten, Leuggern verzeichnete im 2018 mit 793 Geburten einen Spitzenwert. Das Spital im Zurzibiet ist bei werdenden Müttern aus Deutschland sehr beliebt. Das war mit 256 Geburten (-25) auch im Jahr 2020 so.