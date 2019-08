Estelle Allemann hatte genug. Mit diesem Satz beginnt das neueste Werk des Badener Autors und Slam-Poeten Simon Libsig. Estelle feiert ihren Polterabend als Ketchup-Flasche verkleidet im Pickwick-Pub in Baden. Glücklich ist sie aber nicht. Deshalb lässt sie sich absichtlich aufs Kopfsteinpflaster fallen. Lilly Binder wird derweil an der Schulhausplatz-Kreuzung von zwei Kantonspolizisten aufgegriffen. Die gewitzte Seniorin verliert langsam die Kontrolle über ihren Körper und ist damit ganz und gar nicht zufrieden. Zeitgleich klettert Marina Kehl in ihr altes Baumhaus, um mehr Follower für ihr Video-Tagebuch zu gewinnen. Dummerweise ist das Holz morsch und begräbt den Teenager unter sich.

Simon Libsig reichte daraufhin drei Vorschläge ein. Einer davon hat es ihm von Anfang an besonders angetan: Eine Story über drei Patientinnen, die im gleichen Krankenzimmer wortwörtlich unter einer Decke stecken. Eine unglücklich verlobte Motivationstrainerin, eine sich selbst überschätzende Influencerin und eine kriminelle Oma: Die eine will sterben. Die andere will leben. Und die Dritte liegt so zwischendrin. «Ein Krankenhaus als Handlungsort ist faszinierend», findet Libsig. «Obwohl ich selbst ein bisschen Schiss vor Spitälern habe», fügt er lachend an.