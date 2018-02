Eine 30-jährige Velofahrerin war am Freitag, um 7.15 Uhr, auf der Dorfstrasse in Richtung untere Dorfstrasse unterwegs. Gleichzeitig mündete aus Richtung Dorfstrasse ein Autofahrer in die Bahnhofstrasse ein.

«Dabei dürfte der Autofahrer den Vortritt gegenüber der Fahrradfahrerin missachtet haben, worauf es zur Kollision kam», teilt die Kantonspolizei Aargau mit.

Die 30-Jährige stürzte und verletzte sich an der Schulter. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.



Die Kantonspolizei, Stützpunkt Baden (Telefon 056 200 11 11), sucht nun den unfallbeteiligten Autofahrer, welcher einen schwarzen Kleinwagen lenkte, sowie Zeugen. (kpa)