Autofahrer missachtet Vortritt: Kollision mit einem Motorrad

Am Mittwoch kurz nach 18 Uhr kamt es in Ehrendingen im Gebiet Höhtal zu einem Unfall. Ein 26-jähriger Autorfahrer wollte in einen Parkplatz einbiegen und übersah einen korrekt entgegenkommenden Motrorradfahrer. Wie die Kantonspolizei Aargau schreibt, kam es zu daraufhin zu einer frontal-seitlichen Kollision.

Der 42-jährige Motorradfahrer wurde leicht verletzt und ins Spital gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von zirka 20'000 Franken.Der Führerausweis auf Probe wurde dem Automobilist abgenommen.

