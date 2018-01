«Und die Bevölkerung soll die Möglichkeit haben, sich direkt auf der Baustelle zu informieren», sagt Voser. Im Februar starte die Bauphase 5. Dann folge auch die grosse Verkehrsumstellung. Ab dem 17. Februar werde der Verkehr neu geleitet.

Spätestens Anfang März soll auch die Hochbrücke wieder in beide Richtungen befahrbar sein. Bis zum Juli soll die Cordulapassage für die Fussgänger in Betrieb genommen werden. In den vier Ladengeschäften dort gebe es einen guten Mix für die Passanten, sagt Manfred Schätti, Leiter der Abteilung Immobilien der Stadt. Man sei in der Abschlussphase der Vertragsverhandlungen mit den Mietern.

Letzte Arbeiten im Herbst

Gewisse Arbeiten des Gesamtprojekts, vor allem an der Einfahrt zur Tunnelgarage, werden aber noch bis in den Herbst dauern. «Das hängt mit dem Neubau des Cachet-Hauses an der Bahnhofstrasse zusammen», sagt Marcel Voser.