Autobahn-Prügler wird nun doch nicht Schulleiter

Er sollte im neuen Schuljahr seine neue Stelle als Schulleiter Kindergarten in Ehrendingen antreten. Doch der 58-Jährige, von dem vergangenen Woche ein Video auftauchte, das ihn bei einem Wutausbruch auf der Autobahn zeigt, wird nun doch nicht Mitglied der Schulführung Ehrendingen: Dies hat die Schulpflege Ehrendingen den Eltern und Erziehungsberechtigten heute Montag kurz vor 12 Uhr in einer E-Mail mitgeteilt. «Wir möchten Sie informieren, dass er im kommenden Schuljahr nicht Mitglied der Schulführung Ehrendingen sein wird.»

«Wir sind weiterhin auf der Suche nach einer Schulleitung mit einem Teilzeitpensum für unsere Kindergartenstufe», heisst es in der Nachricht weiter, die Schulpflegepräsidentin Tina Treier unterzeichnet hat. «Die Stellvertretung der Schulleitung Kindergarten wird ad interim durch Samuel Schölly gewährleistet.»

Am 20. Juli hatte der Mann auf der Autobahn A1 in Kriegstetten (SO) einen anderen Autofahrer ausgebremst, er stürmte aus seinem Auto und traktierte seinen Gegner und dessen Auto am helllichten Tag mit Tritten und Schlägen. Zuschauer nahmen das Geschehene auf, das Video wurde auf Facebook und diversen Nachrichtenportalen öffentlich.

Bereits kurze Zeit später zeigte sich der Prügler reuig, entschuldigte sich vor den Kameras von «Blick» und «20 Minuten» für seinen Ausraster. Er sagte, er schäme sich für das, was vorgefallen war.