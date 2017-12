Diese Woche fand der Swiss Beer Award in Bern statt. Prämiert wurden Biere verschiedenster Stile, die von Brauereien in der Schweiz oder Liechtenstein hergestellt wurden. Auszeichnungen erhielten auch Biere der Brauerei Müller in Baden und von der Wettinger Lägerebräu. Die Brauerei Müller darf sich über das Gold-Label für das «Red Porter Ale» und das «Dry Stout» sowie das Silber-Label für das «Pale Ale» freuen. Von der Lägerebräu wurden das Starkbier «Rum Barleywine», das im Holzfass reifte, und das «Pale Ale» je mit dem Silber-Label ausgezeichnet. 66 goldene und 109 silberne Label wurden durch die Fachjury vergeben.