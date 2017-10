Auf der Facebook-Seite werden die zum Verkauf stehenden Möbel mit Bildern abgebildet. Die Bücher und Hefte sind thematisch – Garten, Tiere, National Geographic – oder nach Farben – weiss, Farbverlauf, spektral – angeordnet.

Viele Worte der Werbung braucht es nicht, etliche Hocker sind schon verkauft. Die Hocker gibt es für 190 Franken, ein Bänkli kostet 270 Franken.

Neben den Sitzmöbeln aus Badenfahrt-Büchern bietet "Möbeli us Vers" auch die Version "BYOB" an, was für Bring your own Books steht.

Diese müssen eine Grundfläche von mindestens 17 mal 22 Zentimeter haben, damit sie verarbeitet werden können. So wird aus den Staubfängern im Regal eine einzigartige Sitzgelegenheit. (jgl)