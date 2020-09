Auffahrunfall im Schlossbergtunnel – Polizei nimmt beiden Beteiligten die Führerausweise ab

Am Samstagvormittag um zirka 11.00 Uhr stiessen in Baden, Bruggerstrasse (Schlossbergtunnel) zwei Autos zusammen. Ein Ford, gelenkt durch einen 42-jährigen Afghanen prallte in das Heck eines VW, gelenkt durch einen 43-jährigen Kosovaren. Der Sachschaden beträgt zirka 5'000 Franken.

Die ersten Ermittlungen zeigten, dass offenbar der nachfolgende PW ungenügend Abstand hielt, Überholversuche startete, worauf der VW-Fahrer bis zum Stillstand stoppte. Die Kantonspolizei nahm beiden Beteiligten den Führerausweis vorläufig zu Handen der Entzugsbehörde ab. Sie wurden beim Unfall nicht verletzt.

Aktuelle Polizeibilder vom September 2020: