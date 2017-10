Erfreuliche Neuigkeiten für Stella Palino. Die Betreiberin der «Unvermeidbar» an der Rathausgasse in Baden muss ihr Lokal Ende Oktober nicht räumen: Sie hat sich mit dem Vermieter geeinigt und eine Vereinbarung unterschrieben. «Wir haben mehr erreicht, als ich gehofft habe», sagt Markus Leimbacher, Anwalt von Stella Palino. Man sei sehr glücklich, habe man das Aus der «Unvermeidbar» verhindern können. Nach dem Ende des «Trotamundos» konnte somit verhindert werden, dass ein weiteres Kulturlokal in Baden schliesst.