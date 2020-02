Auf ein nächstes Mal: Meine erste richtige Fasnachtserfahrung mit Fake-Kappe

«Oki, ich komme», sagte ich und freute mich, bereits Anfang Jahr eine grosse Herausforderung meistern zu können. Wir verabredeten uns am frühen Abend in Baden. Ich war bewaffnet mit Ohropax, warmer Kleidung und einer «witzigen» Mütze, die eigentlich zu meiner normalen Garderobe gehört, vom Fasnachtsvolk aber falsch interpretiert wurde.

Zwischen Gretas, Männern in Hasenkostümen und vielen weiteren Verkleidungskünstlern trank ich mich bei Mr. Pickwick warm und bemerkte, dass sich mein Körper von ganz alleine zur Guggenmusik bewegte. Es war der Hammer, selbst das Konfetti, welches übrigens auch jetzt noch irgendwo in meiner Wohnung auftaucht, konnte meine gute Laune nicht vermiesen. Weshalb habe ich mich bloss all die Jahre gegen diese Fasnachts­tage gewehrt?

Um diese Frage zu beantworten, muss ich mich bis nächsten Februar gedulden, aber ich hatte es wohl immer im Gefühl, wie Fasnachten bei mir enden könnte. So viel schon mal vorweg: Der Kater hält an, mein Fieber sinkt und meine Stimme klingt langsam nicht mehr so, als wäre ich eine 80-jährige Kettenraucherin. Tja, die Sau rauslassen habe ich wohl zu wortwörtlich genommen und warte mit dem Wissen, dass es meinen neuen Freunden, den Narren, auch so geht, gespannt aufs nächste Jahr.,