Auch Aldi liebäugelt mit einer Filiale in Baden und Brugg – der Bahnhof wird zur Kampfzone

Erst letzte Woche hat Aldi Suisse seine Filiale in Fislisbach wiedereröffnet und sich das 800'000 Franken kosten lassen. Die Filiale, ursprünglich im Dezember 2008 eröffnet, wurde um rund die Hälfte der Fläche auf 13'000 Quadratmeter vergrössert. Der Discounter investiert schweizweit Millionen in ein neues Ladenkonzept. In 30 der 214 Schweizer Standorte wird es in einem ersten Schritt umgesetzt. Und Aldi bleibt hungrig: Das Zwischenziel lautet, das Filialnetz auf 300 Standorte zu erweitern. 14 Filialen führt der Discounter im Aargau. Es liegt nahe, dass er sich auch hier nach weiteren Standorten umschaut. Auch im Aargau? "Grosses Potenzial sehen wir etwa in den Stadtzentren Baden und Brugg, wo wir noch nicht vertreten sind", sagt Mediensprecher Philippe Vetterli. Die erste Aargauer Filiale eröffnete Aldi im Oktober 2005 in Gebenstorf. Konkurrent Lidl dagegen hat seit 2019 gleich fünf Filialen im Aargau eröffnet. Aktuell sind es 13.

"Grundsätzlich zieht es uns dorthin, wo unsere Kundschaft ist und so rücken wir künftig noch näher in die Zentren und Ortskerne", erklärt Vetterli das Interesse. "Für einen guten Standort braucht es nebst einer sehr gut frequentierten Lage im Ort, eine ausreichend grosse Verkaufsfläche sowie eine gute Verkehrsanbindung – daher sind weitere Standorte etwa in Brugg oder Baden nicht ausgeschlossen." Definitiv entschieden sei zurzeit allerdings nichts. Im Juni eröffnete Aldi nach fast 8 Jahren Unterbruch in Rothrist wieder eine Aargauer Filiale. Erst im Februar bezog Konkurrent Lidl ein Ladenlokal im Metro-Shop des Badener Bahnhofs. Es war für den Discounter insofern eine Premiere, als es schweizweit die erste Filiale in einem Bahnhof war – auf 1000 Quadratmetern und mit rund 2000 Produkten, dem kompletten Sortiment. Lidl plant auch im Brugger Neumarkt, gleich neben dem Bahnhof, eine Filiale. "Wir werden voraussichtlich noch in diesem Jahr eröffnen", sagt Milz.

