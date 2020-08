Atemprobleme und Durchfall wegen Schimmelwohnung – Verwalterin ist nicht erreichbar

Ruth Faes aus Neuenhof weiss nicht mehr weiter. Seit über drei Jahren kommt in ihrer Wohnung immer wieder Schimmel zum Vorschein. Alle Behandlungen des Befalls haben bisher keinen Erfolg gebracht. Die Verwaltung aber lässt Faes links liegen. «Ich bekomme immer wieder Durchfall und Kopfschmerzen. Ich kann nicht schlafen in diesem Schimmel», sagt sie gegenüber dem Regionalsender Tele M1.

Was kann man überhaupt tun, wenn die Verwaltung nichts gegen Mängel in einem Wohnhaus unternimmt, obwohl diese teilweise auch gemeldet worden sind? Donato Del Duca vom Mieterinnen- und Mieterverband Aargau erklärt: «Diese Mängel muss man rügen, am besten per Einschreiben.» Zudem solle eine Frist zur Beseitigung der Mängel angesetzt werden. Und – ganz wichtig: «Der Mieter soll androhen, dass bei Nichteinhaltung der Frist der Mietzins inklusive Nebenkosten bei der zuständigen Schlichtungsbehörde hinterlegt wird.»

Eine Anzeige verschärft die Lage weiter

Daniel Bühlmann will aber nicht so weit gehen müssen. Er wünscht sich bloss, dass die Anliegen der Mieter bei der Verwaltung ernstgenommen würden und dass sich jemand innert «vernünftiger Zeit» um Probleme kümmert.

Derweil spitzt sich die Lage im Quartier weiter zu. Weil in einem anderen Block in einem Kinderzimmer die Decke heruntergekommen ist, hat die Bewohnerin die Verwaltung angezeigt. (cri)