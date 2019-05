Der Badener Stadtammann Markus Schneider (CVP) hat sich als Befürworter von autofreien Sonntagen zu erkennen gegeben. «Wenn wir uns für das Klima einsetzen wollen, müssen wir ein Zeichen setzen», sagte er. «Mir ist bewusst, dass man prüfen muss, wie das rechtlich durchgesetzt werden kann. Aber wir könnten als Stadt Baden versuchen, unsere Bevölkerung dazu aufzurufen, an gewissen Sonntagen auf das Fahrzeug zu verzichten.» Die Einführung von autofreien Sonntagen könnte er sich sehr gut vorstellen, sagte er weiter.

Damit macht sich Markus Schneider für ein jahrealtes Anliegen der Grünen stark – zur Überraschung von Stefan Häusermann, Co-Präsident der Grünen Baden. «Offen gesagt, habe ich den Eindruck, dass er auf den derzeit erfolgversprechenden grünen Zug aufspringt, so wie es derzeit viele andere Parteien auch tun. Es gibt diverse Politiker, die sich angesichts der aktuellen Klimadebatte Goodwill verschaffen möchten. Wenn sich der Stadtammann ernsthaft für das Klima einsetzen will, gäbe es in Baden genügend weitere Ideen», so Häusermann. «Baden verfügt über ein hervorragendes Energieleitbild, das aber leider nicht genügend umgesetzt wird.»