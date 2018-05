Als eine 50-jährige Schweizerin am Dienstagnachmittag kurz vor 16.00 Uhr in Gebenstorf von der Reusswehrstrasse in die Landstrasse abbiegen wollte, prallte sie mit ihrem Mercedes frontal mit dem Pfosten einer Lichtsignalanlage zusammen. Diese befand sich auf der Mittelinsel.

Laut der Kantonspolizei wurde die 50-Jährige beim Unfall nicht verletzt, der entstandene Sachschaden beträgt allerdings einige tausend Franken.

Zum Unfallzeitpunkt war die Autofahrerin unter Alkoholeinfluss gestanden. Ein Atemlufttest ergab einen Wert von über 0,7 mg/l, wie die Polizei mitteilte. Das entspricht 1,4 Promille.

Daher wird die 50-Jährige nun wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand an die zuständige Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Die Polizei hat ihr den Führerausweis zu Handen der Entzugsbehörde abgenommen. (cki)

