Andreas Sommer klar in den Gemeinderat gewählt: «Ich bin dankbar für das in mich gesetzte Vertrauen»

Eindeutiges Resultat im Kampf um den zweiten freien Gemeinderatssitz in Fislisbach: Der parteilose Andreas Sommer gewinnt mit 668 Stimmen die Wahl klar. Fritz Krähenbühl (FDP) erhielt 262 und Reinhold Rauber (parteilos) 223 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 35,8 Prozent (1171 gültige Stimmen).

Andreas Sommer freut sich sehr über seinen Einzug in den Gemeinderat. Der 48-Jährige hat sich gute Chancen ausgerechnet: «Bereits nach dem ersten Wahlgang hat es ja sehr gut für mich ausgesehen», sagt der in der Maschinenbauindustrie tätige, dreifache Vater. Da lag er mit 544 Stimmen auf dem zweiten Platz hinter Simone Bertschi (39, parteilos), die Ende September bereits das absolute Mehr erreicht und damit den Sprung in die Exekutive geschafft hatte.