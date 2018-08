Dem Mellinger Gemeinderat Beat Gomes (parteilos) wurde ein Teil seiner Ressorts entzogen. Das hat die Exekutive in ihrer Sitzung am Montag entschieden. In ihrer Begründung spricht sie von mehrfachem Fehlverhalten, Missachtung des Kollegialitätsprinzips sowie Gomes’ Verhalten gegenüber Mitarbeitenden, Behörden- und Kommissionsmitgliedern.

Gomes selber wurde am Dienstagmorgen von Benedikt Nüssli, Verleger des «Reussboten», über den Ressortentzug in Kenntnis gesetzt, wie er am Dienstag sagte. Ist das nun ein Beispiel für die Informationspolitik des Gemeinderates, die Gomes in seiner Zeit als «Reussbote»-Redaktor kritisiert hatte? Nein, sagt Gemeindeammann Bruno Gretener (FDP) auf Anfrage. «Wir wollten ihm den Entscheid persönlich mitteilen. Doch so weit kam es gar nicht.» Sowohl am Montagabend als auch an der Sitzung eine Woche zuvor habe der Gemeinderat erfolglos versucht, die Differenzen mit Gomes zu bereinigen. Jedoch habe er sich der Diskussion nicht gestellt und die Sitzung beide Male vorzeitig verlassen.