Beim Pilotversuch testete der Werkhof auf dem Theaterplatz eine Station mit zusätzlichen Behältern für Papier und sogar Essensreste. «Diese wurden aber kaum genutzt. Deshalb werden wir künftig darauf verzichten», sagt Stirnemann.

Nebst den bisherigen Standorten wie etwa dem unteren Bahnhofplatz, Schlossbergplatz oder Theaterplatz ist noch offen, ob weitere Standorte hinzukommen. Möglich wären etwa auch Recycling-Stationen an der Limmatpromenade oder im Kurpark. «Wir würden an diesen Orten aber zuerst prüfen, wie gut ein Abfalltrennsystem genutzt wird.»

Was die Kosten betrifft, so könne man die Recycling-Stationen mit den bestehenden Ressourcen bewirtschaften. «Sie verursachen also keine Mehrkosten für die Stadt», ergänzt Stirnemann.