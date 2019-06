Die Bauarbeiten starten am nächsten Montag, 1. Juli, und dauern voraussichtlich bis Ende August, teilt die Bau-verwaltung mit. Die Arbeiten erfolgen in mehreren Etappen ab dem Gehweg beim Parkplatz Iberg bis zur Lenzburgerstrasse. Der Abschnitt Tägerigerweg West wird für die Zeit der Bauarbeiten für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Zufahrten für Anwohner und Parkplatzmieter seien aber jederzeit möglich. (az)

Seit der Mellinger Gemeinderat im August 2018 für diese Bauarbeiten grünes Licht gegeben hat, war klar, dass die Planung des Erweiterungsbaus beim Alterszentrum wieder aufgenommen werden kann. Um erneut ein Baugesuch einreichen zu können, wurden einige Feinjustierungen vorgenommen und das Bauprojekt auch an inzwischen neu eingeführte Gesetze angepasst: «Der ganze Bau wurde sozusagen optimiert», so Schibli.

So habe man zum Beispiel bei der Passerelle, also beim Übergang, der den alten und neuen Bau verbindet, auf eine Neigung verzichtet, was gerade für Rollstuhlfahrer von Bedeutung sei. Waren früher zudem für alle Zimmer Kleinküchen vorgesehen, so wurden diese nun entfernt, da hier nur pflegebedürftige Personen wohnen werden, die keine eigene Küche benötigen.

Auf dem Areal des heutigen Parkplatzes mit 30 Plätzen soll ein zweigeschossiger Bau mit insgesamt 14 Doppelpflegezimmern entstehen. Als Ersatz für die Parkplätze ist unter dem Neubau eine Tiefgarage geplant. Gerechnet wird mit rund acht Millionen Franken Baukosten und einer Bauzeit von 18 Monaten.

Das Baugesuch liegt bis 23. Juli im Rathaus auf. Schibli hofft, dass diesmal keine Einsprachen eingehen. Da es sich aber um ein grosses Projekt handle, sei das nicht auszuschliessen: «Dann werden wir uns mit den entsprechenden Begründungen auseinandersetzen.»