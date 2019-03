Bernadette Flükiger, die seit November 2012 Geschäftsleiterin der St. Bernhard AG in Wettingen ist, verlässt per Ende April das Alterszentrum. Sie wird ab 1. Mai neue Geschäftsleiterin des regionalen Alterszentrums Schöftland AG.

Auf Anfrage sagt Rémy Picard, Verwaltungsratspräsident der St. Bernhard AG: «Bernadette Flükiger hat sich entschieden, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen und ihre Anstellung zu kündigen.» Was die Nachfolge betrifft, sei man derzeit an der Evaluation. «Wir werden in Kürze die neue Geschäftsleitung des Alterszentrums vorstellen», so Picard. Bis dahin führt Brigitte Hess interimistisch die Geschicke des St. Bernhard.

Der Neubau «Altstadt» umfasst 123 Pflegezimmer, weitere drei Zimmer für Tagesaufenthalte beziehungsweise Notfälle/Palliativ-Pflege sowie 45 Pflegewohnungen. Das Kompetenzzentrum, das Wohnen und Leben im Alter unter einem Dach anbietet, soll bis 2020 realisiert sein. (ces)