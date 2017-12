«Ironie des Schicksals war, dass Karl Killer nach seinem Tod am 7. Januar 1948 als Erster auf dem neuen Friedhof zu Grabe getragen wurde, obwohl dieser eigentlich noch nicht offiziell eröffnet war», sagt Hauser. «Der Leichenzug durch Baden legte den Verkehr lahm, da so viele Teilnehmer mitliefen.» Es war der letzte traditionelle Leichenzug in der Stadt.

Auch ausserhalb Badens schrieb der in Gebenstorf aufgewachsene Karl Killer Geschichte: Von 1914 bis 1948 war er Grossrat, ab 1922 als Erster SP-Präsident; 1919 bis 1943 war er als erster Sozialdemokrat Nationalrat und 1943 wurde er als erstes Aargauer SP-Parteimitglied in den Ständerat gewählt.

Als Präsident des Aargauischen Lehrerverbandes kämpfte er für die ökonomische Besserstellung der Lehrerschaft. Zudem führte er den Handarbeitsunterricht für Knaben ein. Er war es auch, der 1919 das Lehrerbesoldungsgesetz entwarf, nach dem der Staat neu den Lohn der Lehrer zahlte. «Man sagt über Karl Killer, dass er keine laute Kampfnatur war, sondern die ruhige, sachliche Auseinandersetzung liebte», sagt Hauser. «Er war in der Stadt sehr beliebt.»

Der Amtssitz der Badener Regierung wurde in der Mitte des 14. Jahrhunderts erbaut und ist das älteste erhalten gebliebene Gebäude der Rathausgasse. Vom Löwenbrunnen her zu sehen ist das um dieselbe Zeit erbaute Stadthaus. Rechts davon befindet sich das Rathaus, noch weiter rechts das Zeughaus. Seit 1995 ist das Rathaus in der Liste der Kulturgüter von nationaler Bedeutung aufgeführt.