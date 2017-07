Doch von Anfang an: Am 1. Mai 1876 wurde das Grand Hotel in Baden eröffnet. Bereits neun Jahre später musste die Aktiengesellschaft Konkurs anmelden. Der damalige Direktor Rudolf Bruno Saft kaufte das Hotel für knapp eine Million Franken.

«Ein Schnäppchen», sagt Stadtführerin Ursula Dietrich. «Denn gebaut wurde das Gebäude für drei Millionen.» Bis 1900 führte der aus Sachsen stammende Saft das Luxushotel. Der umtriebige Hoteldirektor besass zudem die Restaurants Baldegg und Belvédère.

Er war es auch, der 1887 als erster die Idee einer Drahtseilbahn in der Stadt lancierte. Die Konzession für die 200 Meter lange Seilbahn, die das Gstühl mit dem Belvédère hätte verbinden sollen, besass er. Aus unbekannten Gründen setzte er das Projekt nie um. Auch seine Idee eines hoteleigenen Kraftwerkes versandete.