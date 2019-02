Die Arbeiten für den Umbau und die Erweiterung des Kurtheaters Baden sind weit fortgeschritten – und von blossem Auge gut sichtbar. So wächst nicht nur die Hinterbühne in die Höhe, sondern es sind auch bereits die neuen Dimensionen des ehemaligen Bölsterli-Foyers erkennbar. Aber nicht nur: Im Innern des 1952 eröffneten Kurtheaters laufen die Bauarbeiten ebenfalls auf Hochtouren, wie ein Augenschein auf der Baustelle zeigt.

Das gläserne Sachs-Foyer, das unter kantonalem Denkmalschutz steht, wurde – soweit erlaubt – ausgehöhlt, die Holzdecke abgebaut. «Die Holzelemente werden derzeit von einer spezialisierten Firma unter Einhaltung von akustischen und denkmalschützerischen Aspekten restauriert», erklärt Projektleiter Adrian Humbel. «Im Anschluss werden die Elemente wieder montiert.» Ähnlich ist es mit den Theatersesseln, die extern gelagert, instandgesetzt und nächstes Jahr zurück an ihren angestammten Platz kehren.

Führungen für die Öffentlichkeit

Über 50 Bauarbeiter sind in diesen Wochen am Umbau des Kurtheaters beteiligt. «Wir befinden uns in einer herausfordernden Bauphase», sagt Humbel. Herausfordernd deshalb, weil zum einen der Bauperimeter beschränkt ist, zum anderen überall Arbeiten stattfinden: Neben dem Theatersaal, den beiden Foyers und der Hinterbühne laufen gleichzeitig zahlreiche Arbeiten im Untergrund. Dort entstehen neue Räume für die Gebäudetechnik und die sanitären Anlagen. Auch werden Lagerräume, Büros und ein Proberaum realisiert. Weiter erhält das Kurtheater einen Lift, wodurch das Theater behindertengerecht wird. Im Sommer folgt voraussichtlich die Sanierung des Freilichttheaters, das wie der Theatersaal und das Sachs-Foyer kantonal geschützt ist.