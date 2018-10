«Wenn ich unser Bildungssystem anschaue, steht die Informatik ganz weit hinten» sagt Petra Gössi. Informatik zu erlernen, sei nicht so schwierig, man müsse es einfach machen. «Das Programmieren fördert die Fantasie, die uns abhanden gekommen ist.» Die grösste Herausforderung in der Bildung bestehe darin, Jugendliche und Leute im Arbeitsprozess so weit zu bringen, dass sie mit den neuen Herausforderungen umgehen können, sagt Gössi weiter.

Ob es am Tempo des technologischen Wandels liege, dass viele nicht hinterherkämen, fragt Moderator Florian Inhauser. «Es hat damit zu tun, dass wir heute in einer Wohlstandsgesellschaft leben, mit vielen gut verdienenden Leuten», antwortet Dieter Widmer, Direktionspräsident der Aargauischen Kantonalbank: «Wie hoch ist die Bereitschaft eines 50- bis 55-Jährigen etwas Neues zu lernen? Seine Arbeit komplett umzustellen?» Das seien Themen, die ihn mehr beschäftigen, als wenn es in der Schweiz plötzlich 20 Prozent Arbeitslose gebe. «Die Anforderungen wandeln sich, deshalb haben die Leute auch Angst», ergänzt er.

«Ich bin nicht so pessimistisch wie Frau Gössi», entgegnet Regierungsrat Urs Hofmann. Das Bildungssystem bewege sich, es gebe zahlreiche Berufsbilder, in denen mit Fantasie gearbeitet werde. Viele junge Leute hätten Interesse in einem kreativen Umfeld tätig zu sein, was auch Start-ups ermögliche. Die Herausforderung der Digitalisierung sieht Urs Hofmann eher bei den älteren Arbeitnehmern, die mehr brauchen würden, als nur ein bisschen Umschulung.