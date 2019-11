Affenforscherin Jane Goodall ist mit einer eindeutigen Botschaft auf Mission in Baden

«Es ist geradezu bizarr, dass wir Menschen mit all unserem Intellekt es geschafft haben, auf den Mond zu reisen und den Mars erkunden wollen; aber unserer Erde nicht genug Sorge tragen.» Diese Worte von Jane Goodall machen das Badener Publikum betroffen.

Die Stimme der Primatenforscherin ist sanft, ihre Botschaft aber eindeutig. Sie will der Welt klarmachen, wie wichtig der Natur- und Klimaschutz sind. Und dass jeder Mensch die Verantwortung hat, etwas dazu beizutragen.

Goodall ist auf ihrer Mission noch immer rund 300 Tage im Jahr unterwegs. Dabei hasst die 85-Jährige das Reisen. «Wegen ihres vollen Terminkalenders haben wir die 13. Ausgabe des digitalEvent extra um eine Woche verschoben», bekunden die Organisatoren Tobias Küng und Paul Merki. Rund 2500 Besucher strömen in die Trafo-Hallen, um sich bei den 32 Ausstellern über die neusten Trends im Bereich Fotografie und Film zu informieren, an einem der zahlreichen Seminare Tipps von bekannten Fotografen zu erhalten oder eben, um einmal Jane Goodall live zu erleben.

Kantischülerinnen für Umweltprojekt prämiert

Einem Bericht in der Zeitschrift «National Geographic» ist es zu verdanken, dass in den Sechzigerjahren die noch unbekannte Jane Goodall in die Öffentlichkeit katapultiert wurde. Die Story der jungen blonden Sekretärin, die ohne wissenschaftliche Ausbildung in der afrikanischen Wildnis des Gombe-Nationalparks ihre Zelte aufschlug, um fortan das Verhalten der Schimpansen zu erforschen, sorgte für reichlich Schlagzeilen.

«Goodall kennt die grosse Macht der Bilder. Deshalb hat sie für unseren Fotoevent zugesagt. Wir sind sehr stolz, denn es ist einer ihrer ersten öffentlichen Auftritte in der Schweiz», meint Küng. Ein weiterer wichtiger Grund für das Erscheinen der Britin ist aber auch das seit 1991 existierende ökologische und humanitäre Jungendprojekt Roots & Shoots, das zur Jane-Goodall-Stiftung gehört. Es animiert junge Menschen, mit selbst gewählten Aktionen in ihrem eigenen Umfeld etwas zu verändern.

Als Ansporn fand im Frühling die Jane Goodall Challenge Schweiz statt. Von allen eingereichten Projekten werden der berühmtesten Tierschützerin der Welt die drei besten vorgestellt. Zu den Auserwählten gehören auch Annika, Sonja und Vivienne von der Kantonsschule Baden. Sie konzipierten für ihre Maturaarbeit im Jonenwald eine Schnitzeljagd zum Thema Umwelt und Natur für Kinder im Primarschulalter. Der «Greta-Effekt» habe dabei keine Rolle gespielt, betonen sie: «Wir haben uns schon vorher für die Umwelt engagiert.»

Früher nahm sie Regenwürmer mit ins Bett

Goodall heisst die Jugendlichen mit einem Schimpansen-Gruss willkommen. Das macht sie bei jedem Auftritt. Alle lachen. Dann erzählt sie witzige Episoden aus ihrer frühesten Kindheit. Zum Beispiel, wie sie Regenwürmer mit ins Bett nahm, um sie genau zu beobachten. Die Mutter unterstützte sie stets auf ihrem Lebensweg. «Das hat mich stark gemacht», sagt die grazile Persönlichkeit mit der gigantischen Willenskraft.