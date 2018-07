Das Badener Bäderquartier ist zurzeit kaum wiederzuerkennen. Im Frühjahr haben die Bagger das alte Parkhaus unter dem Mättelipark abgerissen, jetzt laufen die Arbeiten für den Neubau des Thermalbades und die Sanierung des Verenahof-Gevierts. Die Vorfreude auf die Eröffnung der Klinik und des lange ersehnten neuen Bades ist gross.

Doch der Neubau bringt auch Unangenehmes mit sich: Das Quartier ist zwar von der Stadt her noch über die Bäderstrasse zugänglich, wegen der Baustellen ist es aber sonst weitgehend von der Umgebung abgeschnitten. Wer etwa vom Kappelerhof her der Limmat entlang spaziert, läuft spätestens im Hinterhofwald in eine Sackgasse. Auch beim Promenadenlift steht eine grosse Tafel mit Fussgänger- und Veloverbot. Darauf heisst es: «Limmatuferweg ab Bäderquartier gesperrt.» Wer über die Neubaupläne nicht Bescheid weiss, ist hier schnell einmal verwirrt. So mancher Badener ärgert sich darüber.