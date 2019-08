Um eine klare Regelung zu schaffen, will der Wettinger Gemeinderat das Bestattungs- und Friedhofreglement per 1. November 2019 einer Revision unterziehen. Im Antrag des Gemeinderats an den Einwohnerrat steht:

2013 entschied das Verwaltungsgericht: Bestattungskosten sind primär aus dem Nachlass zu begleichen. Eine Pflicht der Angehörigen zur Übernahme der Kosten lasse sich aus einem alten Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr 1928 nicht ableiten. Will eine Gemeinde die Bestattungskosten auf die Angehörigen überwälzen, so bedarf es dazu einer gesetzlichen Grundlage. In der Verordnung über das Bestattungswesen des Kantons Aargau ist die Übernahme der Kosten allerdings nicht geregelt. Mit einem Reglement auf kommunaler Ebene können die Kosten jedoch auf Angehörige abgewälzt werden, selbst wenn sie die Erbschaft ausschlagen oder der Nachlass überschuldet ist.

Sind keine Angehörigen vorhanden oder auffindbar oder sind diese finanziell nicht in der Lage, die nicht durch den Nachlass gedeckten Kosten zu tragen, gehen die Kosten zulasten der Einwohnergemeinde. Die fehlende Zahlungsfähigkeit ist zu belegen.

Gemeinderätin Kirsten Ernst bedauert, dass man die Bestattungskosten auf diese Weise regeln muss. «Aber die Zunahme der Fälle, in denen die Gemeinde die Kosten tragen musste, zwingt uns zu diesem Schritt.» Viele Gemeinden in der Region haben bereits vollzogen, was in Wettingen nun eingeführt werden soll. Baden und Ennetbaden etwa verwenden in ihren Reglementen praktisch den identischen Wortlaut, den der Wettinger Gemeinderat am 5. September dem Einwohnerrat zur Abstimmung vorsetzen wird. Auch in Würenlingen gilt: Die Gemeinde übernimmt nicht automatisch die Kosten, falls kein Nachlass vorhanden ist oder das Erbe ausgeschlagen wird.

In Ennetbaden kommt es indes höchst selten vor, dass die Bestattungskosten zur Debatte stehen. Der stellvertretende Gemeindeschreiber Dominik Andreatta hält fest: «Falls es vorkommt, dass die Kosten für Bestattung und Beisetzung nicht durch Angehörige übernommen werden können (zirka einmal alle zehn Jahre), so tritt die Gemeinde als Kostenträger ein. Die Beisetzung erfolgt dann im Gemeinschaftsgrab, ohne Namensnennung (das ist die kostengünstigste Variante).»

Rohrdorf: Lediglich 200 Franken aus Nachlass oder von Erben

Anders der Friedhofverband Rohrdorf (Oberrohrdorf, Niederrohrdorf, Remetschwil). Dieser übernimmt bei einem Todesfall die Kosten für einen einfachen Sarg, das Einsargen, die Überführung vom Todesort zum Friedhof oder Krematorium (bis maximal 100 Fahrkilometer), die Kremation, die Aufbahrung im Friedhofgebäude (ohne Ausschmückung des Raums) und die Grabstelle für Erdbestattung oder Urnenbeisetzung. Das in jedem Fall und ungeachtet der Vermögenslage. Wer im Friedhofverband Rohrdorf beigesetzt wird, bezahlt lediglich die fakultative Namenstafel für 200 Franken.

Genau genommen, ist dieser letzte Dienst natürlich auch beim Friedhofverband Rohrdorf nicht wirklich umsonst, sondern wird durch den Gemeindeverband steuerfinanziert.